Concert ensemble vocal Jubilate Deo Eglise Saint Julitte Saint-Cyr-l'École Catégories d’Évènement: Saint-Cyr-l'École

Yvelines

Concert ensemble vocal Jubilate Deo Eglise Saint Julitte, 16 avril 2023 16:30, Saint-Cyr-l'École. Laurent Vauclin et l’ensemble Vocal Jubilate Deo interprètent des oeuvres de Lully, Buxtehude, Haendel et Medelssohn. Dimanche 16 avril, 16h30 1 L’association Saint Michel a la joie de vous proposer un magnifique évènement à Saint Cyr l’Ecole :

L’ensemble vocal Jubilate Deo composé d’une trentaine de choriste amateur interprètera des œuvres polyphoniques et de musique sacrée.

Direction : Laurent Vauclin

Programme : œuvres polyphoniques de Lully, Buxtehude, Haendel et Mendelssohn.

Soliste et instrumentiste :

– Madeleine PRUNEL (Soprano)

– Marie-Liesse FOUGERAY (Orgue) Eglise Saint Julitte 12 rue Gambetta 78210 Saint l’Ecole Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines

Détails Heure : 16:30 Catégories d’Évènement: Saint-Cyr-l'École, Yvelines Autres Lieu Eglise Saint Julitte Adresse 12 rue Gambetta 78210 Saint l'Ecole Ville Saint-Cyr-l'École Departement Yvelines Lieu Ville Eglise Saint Julitte Saint-Cyr-l'École

Eglise Saint Julitte Saint-Cyr-l'École Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-l'ecole/

Concert ensemble vocal Jubilate Deo Eglise Saint Julitte 2023-04-16 was last modified: by Concert ensemble vocal Jubilate Deo Eglise Saint Julitte Eglise Saint Julitte 16 avril 2023 16:30 Eglise Saint Julitte Saint-Cyr-l'École

Saint-Cyr-l'École Yvelines