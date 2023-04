Troc’jardin le bourg, 8 octobre 2023, Saint-Cyr-la-Rosière.

Venez échanger vos végétaux, livres, graines, confitures, astuces, …

Organisé dans le bourg de Saint-Cyr-la-Rosière en partenariat avec le Comité des Fêtes.

Sous abri en cas d’intempéries.

Deux fois par an, le comité des fêtes de Saint-Cyr, en partenariat avec l’Écomusée du Perche, organise son troc plantes, livres et confitures.

Le troc plantes, c’est l’occasion d’échanger vos graines et autres plantes contre de nouvelles que vous ne possédez pas et que vous souhaiteriez voir se développer dans votre jardin ou dans votre maison. Mais aussi de troquer des livres que vous ne souhaitez pas garder contre d’autres que aimeriez lire; ou encore des confitures que vous possédez en trop grande quantité contre d’autres que vous adoreriez déguster.

Alors n’hésitez pas à venir, même si vous n’avez rien à échanger.

Entrée gratuite..

2023-10-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-08 . .

le bourg

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



Come and exchange your plants, books, tools, seeds, jams, tips, …

Organized in the village of Saint-Cyr-la-Rosière in partnership with the Comité des Fêtes.

Under shelter in case of bad weather.

Twice a year, the festival committee of Saint-Cyr, in partnership with the Écomusée du Perche, organizes its plant, book and jam swap.

The plant swap is an opportunity to exchange your seeds and other plants for new ones that you don’t have and that you would like to see grow in your garden or in your house. But also to exchange books you don’t want to keep for others you would like to read; or jams you have too much of for others you would love to taste.

So don’t hesitate to come, even if you have nothing to trade.

Free admission.

Venga e intercambie sus plantas, libros, semillas, mermeladas, consejos, …

Organizado en el pueblo de Saint-Cyr-la-Rosière en colaboración con el Comité des Fêtes.

A cubierto en caso de mal tiempo.

Dos veces al año, el comité de fiestas de Saint-Cyr organiza, en colaboración con la Écomusée du Perche, su trueque de plantas, libros y mermeladas.

El intercambio de plantas es una oportunidad para cambiar tus semillas y otras plantas por otras nuevas que no tengas y que te gustaría ver crecer en tu jardín o en tu casa. Pero también para intercambiar libros que no quieres conservar por otros que te gustaría leer; o mermeladas que te sobran por otras que te encantaría probar.

Así que no dudes en venir, aunque no tengas nada que intercambiar.

La entrada es gratuita.

Tauschen Sie Ihre Pflanzen, Bücher, Samen, Marmeladen, Tipps, … aus.

Organisiert im Dorf Saint-Cyr-la-Rosière in Zusammenarbeit mit dem Comité des Fêtes.

Bei schlechtem Wetter unter Dach.

Zweimal im Jahr organisiert das Festkomitee von Saint-Cyr in Zusammenarbeit mit dem Écomusée du Perche seinen Tauschmarkt für Pflanzen, Bücher und Marmeladen.

Beim Pflanzentausch können Sie Ihre Samen und andere Pflanzen gegen neue tauschen, die Sie noch nicht besitzen und die Sie gerne in Ihrem Garten oder in Ihrem Haus haben möchten. Sie können auch Bücher, die Sie nicht behalten möchten, gegen andere Bücher eintauschen, die Sie gerne lesen würden, oder Marmeladen, von denen Sie zu viele haben, gegen andere, die Sie gerne probieren würden.

Zögern Sie also nicht zu kommen, auch wenn Sie nichts zum Tauschen haben.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme