CONCOURS D’ALUETTE À ST CYR-EN-RETZ Saint-Cyr-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 26 novembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

L’association « Amitiés Saint Cyrienne » vous propose un concours de cartes traditionnel….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 14:30:00. .

Saint-Cyr-en-Retz Salle Polyvalente

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The « Amitiés Saint Cyrienne » association invites you to a traditional card contest…

La asociación « Amitiés Saint Cyrienne » organiza un tradicional concurso de cartas…

Der Verein « Amitiés Saint Cyrienne » bietet Ihnen einen traditionellen Kartenwettbewerb…

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire