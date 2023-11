Marché de Noël à St-Cyprien Saint Cyprien sur Dourdou Conques-en-Rouergue, 26 novembre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Marché de Noël en journée. Artisans d’art, producteurs locaux, associations, etc… Possibilité de restauration sur réservation au 06 43 55 76 10..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Saint Cyprien sur Dourdou

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Daytime Christmas market. Arts and crafts, local producers, associations, etc… Catering available on reservation: 06 43 55 76 10.

Mercado de Navidad durante el día. Artesanía, productores locales, asociaciones, etc. Catering disponible previa reserva llamando al 06 43 55 76 10.

Weihnachtsmarkt tagsüber. Kunsthandwerker, lokale Produzenten, Vereine, usw… Verpflegungsmöglichkeit nach Reservierung unter 06 43 55 76 10.

