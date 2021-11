Saint-Cyprien Saint-Cyprien Dordogne, Saint-Cyprien Saint Cyprien: Réveillon, bal et cotillons du Nouvel An Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint Cyprien: Réveillon, bal et cotillons du Nouvel An Saint-Cyprien, 31 décembre 2021, Saint-Cyprien.

2021-12-31 – 2021-12-31

Saint-Cyprien Dordogne Saint-Cyprien EUR 75 Pour fêter ensemble la nouvelle année, le comité Miss Périgord vous convie à son réveillon avec repas, soirée dansante, dance floor et cotillon

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Rendez-vous à 19h00 à la Halle des Sports de Saint Cyprien. Menu à 75€ :

-Soupe de champagne et ses verrines

– Velouté aux moules

– Assiette terre et mer

– Trou normand

– Cuisse de pintade fermière aux morilles

– Risotto et fagot d’asperges vertes

-Salade/fromages

– Gourmandise de Lucco

– Vin et café inclus Soirée animée par Serge Conjad et l’orchestre Lou Parca

Réservations avant le 25 décembre au : 06 77 61 34 47/06 81 72 80 77

