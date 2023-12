Téléthon à Conques-en-Rouergue Saint-Cyprien – Grand-Vabre et Noailhac Conques-en-Rouergue, 1 décembre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Manifestations en faveur du Téléthon le jeudi 7 décembre à Saint-Cyprien, le vendredi 8 décembre à Grand-Vabre et le samedi 9 décembre à Noailhac..

2023-12-07 fin : 2023-12-09 . .

Saint-Cyprien – Grand-Vabre et Noailhac

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Telethon events on Thursday December 7 in Saint-Cyprien, Friday December 8 in Grand-Vabre and Saturday December 9 in Noailhac.

Actos de telemaratón el jueves 7 de diciembre en Saint-Cyprien, el viernes 8 de diciembre en Grand-Vabre y el sábado 9 de diciembre en Noailhac.

Veranstaltungen zugunsten des Telethon am Donnerstag, den 7. Dezember in Saint-Cyprien, am Freitag, den 8. Dezember in Grand-Vabre und am Samstag, den 9. Dezember in Noailhac.

Mise à jour le 2023-11-23 par ADT de l’Aveyron