Dordogne . VISITE COMMENTÉE ET INITIATION À L’ÉPÉE AU XVIÈ SIÈCLE Les 23 et 30 avril et le 1er mai de 13h30 à 18h Pour commencer, vous effectuez une visite commentée du château (seuls les extérieurs sont accessibles pour l’instant) retraçant l’histoire du château et sa restauration.

Pour celles-ceux qui le souhaitent (animation facultative), vous poursuivez votre visite par une initiation au maniement de l’épée et au combat à l’épée comme cela se pratiquait au XVIè siècle, animée par la Cie La Garde de la Salamandre. Adultes : 6 €

Enfants (+ de 6 ans) : 4 €

Enfants (- de 6 ans) : gratuit La première séquence d’initiation à l’épée débute vers 14h, la dernière débute vers 17h30.

Réservation recommandée par téléphone (12 personnes par séquence d’environ 30 minutes). +33 7 67 49 25 21 Château de Fages Pâquerette DURAND

Saint-Cyprien

