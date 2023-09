Association La Pie Saint-Cyprien : Édition graphique du journal Saint-Cyprien, 21 octobre 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre de 10h à 18h : Comité graphique

Comité graphique de la prochaine édition du journal La Pie. Bienvenus pour une nouvelle session de blagues en délire, d’illustrations, de tables disco-lumineuses-qui-flashent-nos-yeux-de-travailleureuses-de-l’ombre !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



saturday, October 21 and Sunday, October 22, 10 a.m. to 6 p.m.: Graphics Committee

Graphics committee for the next edition of La Pie. Welcome to a new session of delirious jokes, illustrations, disco-luminous tables that flash our shadow-worker-eyes!

sábado 21 de octubre y domingo 22 de octubre de 10.00 a 18.00 horas: Comité Gráfico

Comité gráfico de la próxima edición de La Pie. Bienvenidos a otra sesión de bromas disparatadas, ilustraciones y mesas iluminadas con luces de discoteca que hacen brillar nuestros ojos de trabajadores en la sombra

samstag, 21. Oktober, und Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 18 Uhr: Grafikkomitee

Grafikkomitee für die nächste Ausgabe der Zeitung « La Pie ». Herzlich willkommen zu einer neuen Runde voller verrückter Witze, Illustrationen und leuchtender Disco-Tische, die unsere Schattenarbeiter-Augen zum Leuchten bringen!

