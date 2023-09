Association La Pie Saint-Cyprien :Temps d’échange autour de la transmission du café n°3 – 18h45 Saint-Cyprien, 11 octobre 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

» TEMPS D’ÉCHANGE AUTOUR DE LA TRANSMISSION DU CAFÉ N°3 – 18H45

pour constituer la nouvelle équipe, discuter des envies, de la gouvernance, de la forme et des modalités du nouveau projet associatif autour du café. Compte-rendu de la dernière réunion : lstu.fr/compte-rendu-2″.

2023-10-11

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« TIME TO EXCHANGE VIEWS ON THE TRANSMISSION OF CAFÉ N°3 ? 18H45

to set up the new team, discuss desires, governance, form and modalities of the new associative project around the café. Minutes of the last meeting: lstu.fr/compte-rendu-2 »

« HORA DE DEBATE SOBRE LA TRANSMISIÓN DEL CAFÉ Nº 3″ 18.45 HORAS

constitución del nuevo equipo y debate en torno a un café sobre las aspiraciones, la gobernanza, la forma y los métodos del nuevo proyecto asociativo. Acta de la última reunión: lstu.fr/compte-rendu-2 »

« ZEIT FÜR EINEN AUSTAUSCH ÜBER DIE ÜBERTRAGUNG VON KAFFEE NR. 3? 18.45 UHR

um das neue Team zusammenzustellen, die Wünsche, die Leitung, die Form und die Modalitäten des neuen Vereinsprojekts beim Kaffee zu diskutieren. Bericht des letzten Treffens: lstu.fr/compte-rendu-2 »

