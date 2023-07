Récital d’orgue à 4 mains en l’Eglise-Abbatiale de Saint-Cyprien Saint-Cyprien, 18 juillet 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

Récital d’orgue à 4 mains en l’Eglise-Abbatiale de Saint-Cyprien ce mardi 18 juillet à 18 heures.

L’entrée est libre et le récital est retransmis sur grand-écran

Eric LEBRUN, organiste titulaire de Saint-Antoine des Quinze-Vingt (Paris) et Maria-Ange Leurent, organiste titulaire de ND de Lorette (P.

2023-07-18

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



4-hand organ recital in the Eglise-Abbatiale de Saint-Cyprien this Tuesday, July 18 at 6 pm.

Admission is free, and the recital will be broadcast on a large screen

Eric LEBRUN, titular organist of Saint-Antoine des Quinze-Vingt (Paris) and Maria-Ange Leurent, titular organist of ND de Lorette (P

Recital de órgano a 4 manos en la Eglise-Abbatiale de Saint-Cyprien el martes 18 de julio a las 18h.

La entrada es gratuita y el recital se retransmitirá en pantalla grande

Eric LEBRUN, organista titular de Saint-Antoine des Quinze-Vingt (París) y Maria-Ange Leurent, organista titular de ND de Lorette (P

Ein vierhändiges Orgelkonzert in der Eglise-Abbatiale de Saint-Cyprien am Dienstag, den 18. Juli um 18 Uhr.

Der Eintritt ist frei und das Rezital wird auf einer Großleinwand übertragen

Eric LEBRUN, Titularorganist von Saint-Antoine des Quinze-Vingt (Paris) und Maria-Ange Leurent, Titularorganistin von ND de Lorette (P

