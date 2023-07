Stage de Tennis Saint-Cyprien, 10 juillet 2023, Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien,Dordogne

Tout le monde peut et doit y trouver son bonheur que ce soit dans l’enseignement compétition ou dans l’amusement. Sérieux et bonne ambiance assurés !

Deux possibilités de lieux pour les stages et cours

Les groupes sont formés dès l’inscription par niveau et âge. Ils pourront être éventuellement modifiés en cours de stage. Stages encadrés par moniteur diplômé d’État avec prêt de matériel. Report des leçons en cas de pluie.

Formules ouvertes à partir de 2 personnes minimum pour tous les stages.

Meyrals le samedi matin et le dimanche après-midi;

Saint Cyprien du lundi au vendredi.

Que vous soyez débutant ou confirmé, venez vous défouler et goûter aux joies que procure Vivre Tennis !

Pour plus d’informations: https://vivretennis.com/.

2023-07-10 fin : 2023-09-10 . .

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



There’s something for everyone, whether you’re looking for competitive teaching or a bit of fun. Seriousness and a good atmosphere guaranteed!

Two possible locations for courses

Groups are formed on registration by level and age. Groups may be modified during the course. Courses supervised by state-certified instructors with equipment on loan. Lessons postponed in case of rain.

Open to groups of 2 or more for all courses.

Meyrals Saturday mornings and Sunday afternoons;

Saint Cyprien Monday to Friday.

Whether you’re a beginner or an experienced player, come and let off steam and enjoy the pleasures of Vivre Tennis!

For further information: https://vivretennis.com/

Hay para todos los gustos, tanto si lo tuyo es la enseñanza competitiva como si sólo quieres divertirte. ¡Seriedad y buen ambiente garantizados!

Dos posibles ubicaciones para los cursos

Los grupos se forman en el momento de la inscripción por nivel y edad. Los grupos pueden modificarse durante el curso. Cursos supervisados por monitores titulados por el Estado con préstamo de material. Las clases se aplazan en caso de lluvia.

Abierto a grupos de 2 o más personas para todos los cursos.

Meyrals los sábados por la mañana y los domingos por la tarde;

Saint Cyprien de lunes a viernes.

Tanto si es un principiante como un jugador experimentado, venga a desahogarse y a disfrutar de los placeres de Vivre Tennis

Para más información: https://vivretennis.com/

Jeder kann und sollte hier sein Glück finden, egal ob es sich um Wettkampfunterricht oder um Spaß handelt. Seriosität und gute Stimmung sind garantiert!

Es gibt zwei Möglichkeiten, wo die Praktika und Kurse stattfinden können

Die Gruppen werden bei der Anmeldung nach Niveau und Alter zusammengestellt. Sie können im Laufe des Kurses eventuell geändert werden. Die Kurse werden von einem staatlich geprüften Lehrer betreut und die Ausrüstung wird ausgeliehen. Bei Regen werden die Lektionen verschoben.

Alle Kurse werden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 2 Personen angeboten.

Meyrals am Samstagmorgen und Sonntagnachmittag;

Saint Cyprien von Montag bis Freitag.

Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, kommen Sie vorbei und erleben Sie die Freuden von Vivre Tennis!

Für weitere Informationen: https://vivretennis.com/

Mise à jour le 2023-07-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne