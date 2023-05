Association La Pie Saint-Cyprien : ATELIER FRESQUE DU CLIMAT 5 place de la Liberté Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien

Association La Pie Saint-Cyprien : ATELIER FRESQUE DU CLIMAT 5 place de la Liberté, 27 mai 2023, Saint-Cyprien. ATELIER FRESQUE DU CLIMAT – DE 10H À 13H Inscription sur ce lien association.climatefresk.org/training_sessions/610b92e9-0844-4199-8c15-1be2dd50d939/show_public ?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755.

5 place de la Liberté Café Associatif La Pie

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CLIMATE MURAL WORKSHOP ? FROM 10AM TO 1PM Inscription sur ce lien association.climatefresk.org/training_sessions/610b92e9-0844-4199-8c15-1be2dd50d939/show_public??language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 TALLER DE MURALES SOBRE EL CLIMA ? DE 10 A 13 H Inscription sur ce lien association.climatefresk.org/training_sessions/610b92e9-0844-4199-8c15-1be2dd50d939/show_public??language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 ATELIER FRESQUE DU CLIMAT ? VON 10H BIS 13H Inscription sur ce lien association.climatefresk.org/training_sessions/610b92e9-0844-4199-8c15-1be2dd50d939/show_public??language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 Mise à jour le 2023-05-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne

