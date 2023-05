Association La Pie Saint-Cyprien :Groupe de paroles » Magie sociale « , 13 mai 2023, Saint-Cyprien.

MAGIE SOCIALE – DE 10H À 12H

Thème : le couple après la naissance des enfants

La Magie Sociale une invitation à changer le monde en commençant par nous-même ! En tant qu’actrices et acteurs de la société, notre rôle n’est plus à prendre à la légère. Ici on se parle à cœur ouvert..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 12:00:00. .

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



SOCIAL MAGIC ? FROM 10:00 TO 12:00

Theme: the couple after the birth of children

Social Magic is an invitation to change the world, starting with ourselves! As actors in society, our role is no longer to be taken lightly. Here we talk with an open heart.

MAGIA SOCIAL ? DE 10:00 A 12:00

Tema: la pareja después del nacimiento de los hijos

Social Magic es una invitación a cambiar el mundo, ¡empezando por nosotros mismos! Como actores de la sociedad, nuestro papel ya no debe tomarse a la ligera. Aquí hablamos con el corazón abierto.

SOZIALE MAGIE? VON 10H BIS 12H

Thema: Die Beziehung nach der Geburt der Kinder

Sozialmagie ist eine Einladung, die Welt zu verändern, indem wir bei uns selbst anfangen! Als Akteurinnen und Akteure der Gesellschaft ist unsere Rolle nicht mehr leichtfertig zu nehmen. Hier sprechen wir mit offenem Herzen miteinander.

Mise à jour le 2023-04-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne