Café Associatif La Pie : Soirée Jeux de société 5 place de la Liberté, 27 avril 2023, Saint-Cyprien.

JEUDI 27 Avril et JEUDI 11 MAI

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ – 19H

Viens avec tes jeux préférés boire des coups et jouer toute la soirée ! Grosse plâtrée de pâtes au pesto pour les affamés.

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . .

5 place de la Liberté Café associatif La Pie

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



THURSDAY April 27 and THURSDAY MAY 11

BOARD GAME NIGHT ? 7PM

Come with your favorite games and have a drink and play all night! Big platter of pasta with pesto for the hungry

JUEVES 27 de abril y JUEVES 11 de MAYO

NOCHE DE JUEGOS DE MESA ? 19H

¡Ven con tus juegos favoritos, tómate algo y juega toda la tarde! Gran plato de pasta al pesto para los hambrientos

DONNERSTAG, 27. April und DONNERSTAG, 11. MAI

ABEND MIT GESELLSCHAFTSSPIELEN ? 19 UHR

Komm mit deinen Lieblingsspielen, trink einen Schluck und spiel den ganzen Abend! Große Portion Nudeln mit Pesto für die Hungrigen

