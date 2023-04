Châteaux en Fête – Château de Fages Saint-Cyprien Catégories d’Évènement: Dordogne

Châteaux en Fête – Château de Fages, 26 avril 2023, Saint-Cyprien. CONSTRUCTION D’UNE CABANE DANS LES BOIS Le 26 avril à 14h Construction en famille d’une cabane dans les bois en utilisant les matériaux de la forêt. Participation au chapeau. Réservation non requise..

BUILDING A CABIN IN THE WOODS April 26th at 2pm Family building of a cabin in the woods using forest materials. Participation by the hat. No reservation required. CONSTRUIR UNA CABAÑA EN EL BOSQUE 26 de abril a las 14.00 horas Construcción de una cabaña en el bosque utilizando materiales forestales. Participación con gorra. No es necesario reservar. BAU EINER HÜTTE IM WALD Am 26. April um 14 Uhr Bauen Sie mit der ganzen Familie ein Waldhaus aus Waldmaterialien. Teilnahme mit Hut. Reservierung nicht erforderlich. Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24

