Marché de Noël à Saint-Cyprien Saint-Cyprien Conques-en-Rouergue, 25 novembre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Marché de Noël « O’Garage » les samedi 25 et dimanche 26 novembre de 10h à 19h, puis les après-midi jusqu’au 3 décembre à Saint-Cyprien sur Dourdou..

2023-11-25 fin : 2023-12-03 . .

Saint-Cyprien

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



O’Garage » Christmas market on Saturday November 25 and Sunday November 26 from 10am to 7pm, then afternoons until December 3 at Saint-Cyprien sur Dourdou.

Mercado de Navidad « O’Garage » el sábado 25 y el domingo 26 de noviembre de 10:00 a 19:00 horas, y después todas las tardes hasta el 3 de diciembre en Saint-Cyprien sur Dourdou.

Weihnachtsmarkt « O’Garage » am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. November von 10.00 bis 19.00 Uhr, danach nachmittags bis zum 3. Dezember in Saint-Cyprien sur Dourdou.

Mise à jour le 2023-11-06 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC