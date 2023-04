Club Nature des Amandiers – Club CPN Saint-Crespin Saint-Crespin Catégories d’Évènement: Saint-Crespin

Seine-Maritime Saint-Crespin . RDV chaque mercredi de 15h45 à 17h45 pour les enfants de primaire (sans adultes) pour découvrir la Nature grâce au Club CPN : Connaitre et Protéger la Nature Nombre d’enfants limité. Inscription obligatoire.

Tarif 5€/enfant/séance Pour votre confort : des vêtements adaptés à la météo, des chaussures fermées + des vêtements qui ne craignent pas la vie à la campagne !

A très bientôt !

Jessica les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.fr/ Saint-Crespin

