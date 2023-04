Rocket Stove Géant : Stage de fabrication d’un cuiseur mobile hautes performances 1 Impasse du Cordonnier, 19 juin 2023, Saint-Crespin.

Stage de fabrication d’un cuiseur mobile hautes performances : Le Rocket Stove Du Lundi 19 au Jeudi 22 Juin 2023

Le « Rocket Stove » est un réchaud à bois, simple à construire et particulièrement efficace. Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible qu’un foyer ouvert.

Pendant ces 4 jours chaque stagiaire fabrique un modèle avec récupération de fumée puis l’emporte.

Pour ce modèle, nous transformerons un ancien chauffe-eau. La casserole aura un volume de 50L. Très pratique pour faire des grosses quantités et pour stériliser les bocaux.

Ce stage permettra à ceux qui n’ont jamais travaillé le métal de découvrir ces techniques et aux autres de les perfectionner.

Les outils utilisés sont : postes à souder à l’arc à shunt et inverter, disqueuses, meuleuses d’angle, torche à plasma, équipements de protection.

Les matériaux nécessaires à la fabrication sont fournis.

En fin de stage, les réchauds sont testés et leur puissance calculée.

Des parties théoriques alternent avec la fabrication.

Elles permettront d’aborder les points suivants : puissance et énergie, combustion primaire et secondaire, rendement.

Le formateur : Laurent Aubertin de Nerzh Nevez (force nouvelle en breton) est un fondu d’énergie durable et de système D. Depuis plusieurs années il propose des stages autour du travail du métal pour construire différent objet tel que des butaphones, rockets stoves, BBQ, tabourets, éoliennes. Ces stages ont un double objectif : fabriquer un objet utile et découvrir ou perfectionner des techniques qui vous serviront dans vos réalisations et vous permettront de devenir plus autonome.

Date : Du 19 au 22 Juin 2023

Tarif : 425€ comprenant :

les 4 jours de stage : matériaux, outils, et formations

le rocket stove réalisé par le stagiaire

les repas du midi et collations

l’hébergement en camping

Lieu de stage : Les Amandiers : éco lieu pédagogique en Normandie situé à 2h de Paris, 40min de Rouen et 20min de Dieppe. Gare SNCF à proximité – départ Paris Saint Lazare / Rouen rive Droite – arrêt Longueville sur scie ou Auffay. Navette possible sur demande. Le parking sur se situe sur la route principale, non loin de la mairie.

Hébergement : Vous avez la possibilité de dormir sur place gratuitement dans votre tente ou camion. Pour un hébergement en chambre ou dortoir, contactez-nous avant pour vous trouver une solution adaptée. Accueil possible la veille du premier jour de stage à 18h00 et départ le lendemain avant 11h00 (sur demande).

Repas : Les repas du midi et collations sont compris dans le prix du stage. Repas végétarien.

Repas du soir et petits déjeuners en auto gestion, cuisine possible sur Rocket Stove ou cuisine traditionnelle. Intermarché et pizzeria à 2 min en voiture.

Équipement à prévoir :

– Chaussures de marche ou de travail. Des vêtements solides, chauds, confortables et ne craignant pas les brûlures

– Un tablier solide si vous avez

– Tout les matériaux et les outils nécessaires pour le stage sont prévus et compris dans le prix du stage.

– Vous pouvez amener vos propres outils si vous souhaitez vous exercer avec..

Lundi 2023-06-19 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-22 18:00:00. .

1 Impasse du Cordonnier

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie



Manufacturing course of a high performance mobile cooker : The Rocket Stove From Monday 19th to Thursday 22nd June 2023

The « Rocket Stove » is a wood stove, simple to build and particularly efficient. It consumes 4 to 6 times less fuel than an open fireplace.

During these 4 days each trainee builds a model with smoke recovery and takes it away.

For this model, we will transform an old water heater. The pan will have a volume of 50L. Very practical for making large quantities and for sterilizing jars.

This workshop will allow those who have never worked with metal to discover these techniques and others to perfect them.

The tools used are: shunt and inverter arc welders, discers, angle grinders, plasma torch, protective equipment.

The materials necessary for the fabrication are provided.

At the end of the course, the stoves are tested and their power calculated.

Theoretical parts alternate with manufacturing.

They will allow to approach the following points: power and energy, primary and secondary combustion, efficiency

The trainer: Laurent Aubertin of Nerzh Nevez (new force in Breton) is a fan of sustainable energy and system D. For several years he has been offering workshops on metal work to build different objects such as butaphones, rocket stoves, BBQs, stools, windmills. These workshops have a double objective: to make a useful object and to discover or perfect techniques which will be useful in your achievements and will allow you to become more autonomous.

Date: From June 19 to 22, 2023

Price: 425? including :

the 4 days of training : materials, tools, and training

the rocket stove made by the trainee

lunches and snacks

lodging in a campground

Place of training : Les Amandiers : educational eco-place in Normandy located at 2h from Paris, 40min from Rouen and 20min from Dieppe. Nearby train station – departure Paris Saint Lazare / Rouen rive Droite ? stop Longueville sur scie or Auffay. Shuttle possible on request. The parking is located on the main road, not far from the town hall.

Lodging : You have the possibility to sleep on site for free in your tent or truck. For accommodation in a room or dormitory, please contact us beforehand to find a suitable solution. You can be welcomed the day before the first day of the course at 6 pm and leave the next day before 11 am (on request).

Meals: Lunch and snacks are included in the price of the course. Vegetarian meal.

Evening meals and breakfasts are self-managed, cooking is possible on the Rocket Stove or traditional cooking. Intermarché and pizzeria at 2 min by car.

Equipment to bring :

– Walking or working shoes. Sturdy, warm, comfortable and burn-proof clothing

– A solid apron if you have

– All materials and tools needed for the workshop are provided and included in the price of the workshop.

– You may bring your own tools if you wish to practice with them.

Taller de construcción de una cocina móvil de alto rendimiento: La estufa cohete Del lunes 19 al jueves 22 de junio de 2023

La « Rocket Stove » es una estufa de leña, sencilla de construir y especialmente eficaz. Consume de 4 a 6 veces menos combustible que un fuego abierto.

Durante estos 4 días cada aprendiz construye una maqueta con recuperación de humo y se la lleva.

Para este modelo, vamos a convertir un viejo calentador de agua. La olla tendrá un volumen de 50L. Muy práctico para hacer grandes cantidades y para esterilizar tarros.

Este taller permitirá a los que nunca han trabajado con el metal descubrir estas técnicas y a otros perfeccionarlas.

Las herramientas utilizadas son: soldadores de arco en derivación e inversor, discadoras, amoladoras angulares, soplete de plasma, equipo de protección.

Se proporcionan los materiales necesarios para el proceso de fabricación.

Al final del curso, se prueban las estufas y se calcula su potencia.

Las partes teóricas se alternan con la fabricación.

Se tratarán los siguientes puntos: potencia y energía, combustión primaria y secundaria, eficiencia

El formador: Laurent Aubertin, de Nerzh Nevez (nueva fuerza en bretón), es un apasionado de la energía sostenible y del sistema D. Desde hace varios años ofrece cursos de trabajo en metal para construir diferentes objetos como butacas, estufas de cohetes, barbacoas, taburetes y molinos de viento. Estos cursos tienen un doble objetivo: hacer un objeto útil y descubrir o perfeccionar técnicas que le serán útiles en sus realizaciones y le permitirán ser más autónomo.

Fecha: Del 19 al 22 de junio de 2023

Precio: 425? incluyendo :

4 días de formación: materiales, herramientas y formación

la estufa de cohetes hecha por el aprendiz

almuerzo y merienda

alojamiento en un camping

Ubicación del curso: Les Amandiers: un lugar educativo ecológico en Normandía situado a 2 horas de París, 40 minutos de Rouen y 20 minutos de Dieppe. Estación de tren cercana – salida París Saint Lazare / Rouen rive Droite ? parada Longueville sur scie o Auffay. Servicio de transporte disponible bajo petición. El aparcamiento está situado en la carretera principal, no lejos del ayuntamiento.

Alojamiento : Tiene la posibilidad de dormir en el lugar de forma gratuita en su tienda o camión. Si desea alojarse en una habitación o dormitorio, póngase en contacto con nosotros de antemano para encontrar una solución adecuada. Puedes ser recibido el día anterior al primer día de curso a las 18:00 horas y salir al día siguiente antes de las 11:00 horas (bajo petición).

Comidas: El almuerzo y los refrigerios están incluidos en el precio del curso. Comida vegetariana.

Las cenas y los desayunos se sirven por cuenta propia, con la opción de cocinar en la estufa Rocket o en la cocina tradicional. Intermarché y pizzería a 2 min en coche.

Equipo necesario:

– Zapatos para caminar o trabajar. Ropa robusta, cálida, cómoda y resistente a las quemaduras

– Un delantal resistente si tiene

– Todos los materiales y herramientas necesarios para el curso se proporcionan y están incluidos en el precio del curso.

– Puedes traer tus propias herramientas si quieres practicar con ellas.

Praktikum zur Herstellung eines mobilen Hochleistungskochers: Der Rocket Stove Montag, 19. bis Donnerstag, 22. Juni 2023

Der « Rocket Stove » ist ein einfach zu bauender und besonders effizienter Holzkocher. Er verbraucht vier- bis sechsmal weniger Brennstoff als ein offener Kamin.

Während dieser vier Tage baut jeder Praktikant ein Modell mit Rauchabzug und nimmt es mit nach Hause.

Für dieses Modell werden wir einen alten Wassererhitzer umbauen. Der Topf hat ein Volumen von 50 Litern. Das ist sehr praktisch, um große Mengen zu kochen und Gläser zu sterilisieren.

Dieser Workshop ermöglicht es denjenigen, die noch nie mit Metall gearbeitet haben, diese Techniken zu entdecken und den anderen, sie zu perfektionieren.

Die verwendeten Werkzeuge sind: Lichtbogenschweißgeräte mit Shunt und Inverter, Trennschleifer, Winkelschleifer, Plasmabrenner, Schutzausrüstung.

Die für die Herstellung benötigten Materialien werden bereitgestellt.

Am Ende des Praktikums werden die Kocher getestet und ihre Leistung berechnet.

Theoretische Teile wechseln sich mit der Herstellung ab.

Dabei werden folgende Themen behandelt: Leistung und Energie, Primär- und Sekundärverbrennung, Wirkungsgrad

Der Lehrer: Laurent Aubertin von Nerzh Nevez (neue Kraft auf Bretonisch) ist ein Fan von nachhaltiger Energie und D-System. Seit mehreren Jahren bietet er Workshops zur Metallverarbeitung an, um verschiedene Objekte wie Butaphone, Raketenöfen, BBQs, Hocker und Windräder zu bauen. Diese Kurse haben ein doppeltes Ziel: ein nützliches Objekt herzustellen und Techniken zu entdecken oder zu perfektionieren, die Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen und Sie unabhängiger machen werden.

Datum: 19. bis 22. Juni 2023

Preis: 425? inklusive:

4 Tage Praktikum: Materialien, Werkzeuge und Schulungen

den selbstgebauten Raketenstove

mittagessen und Snacks

unterkunft auf dem Campingplatz

Praktikumsort: Les Amandiers: ein pädagogischer Öko-Ort in der Normandie, 2 Stunden von Paris, 40 Minuten von Rouen und 20 Minuten von Dieppe entfernt. SNCF-Bahnhof in der Nähe – Abfahrt Paris Saint Lazare / Rouen rive Droite ? Haltestelle Longueville sur scie oder Auffay. Shuttle-Service auf Anfrage möglich. Der Parkplatz auf befindet sich an der Hauptstraße, nicht weit vom Rathaus entfernt.

Unterkünfte: Sie haben die Möglichkeit, vor Ort kostenlos in Ihrem Zelt oder LKW zu übernachten. Für eine Unterbringung in einem Zimmer oder Schlafsaal kontaktieren Sie uns bitte vorher, um eine geeignete Lösung für Sie zu finden. Empfang ist am Vorabend des ersten Praktikumstages um 18.00 Uhr möglich und Abreise am nächsten Tag vor 11.00 Uhr (auf Anfrage).

Mahlzeiten: Mittagessen und Snacks sind im Preis des Praktikums inbegriffen. Vegetarische Mahlzeiten.

Abendessen und Frühstück in Selbstversorgung, Kochen auf dem Rocket Stove oder traditionelle Küche möglich. Intermarché und Pizzeria 2 Minuten mit dem Auto entfernt.

Vorzubereitende Ausrüstung :

– Wander- oder Arbeitsschuhe. Feste, warme und bequeme Kleidung, die keine Angst vor Verbrennungen hat

– Eine feste Schürze, wenn Sie

– Alle Materialien und Werkzeuge, die Sie für das Praktikum benötigen, sind vorgesehen und im Preis des Praktikums inbegriffen.

– Sie können Ihre eigenen Werkzeuge mitbringen, wenn Sie damit üben möchten.

Mise à jour le 2023-03-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité