Stage de construction d’un « Vélomixer » 1 Impasse du Cordonnier, 16 juin 2023, Saint-Crespin.

Durant ces trois jours, nous verrons comment concevoir un Vélomixer à partir d’un mixer, de vélos et d’autres matériaux recyclés.

Nous détaillerons le principe de fonctionnement et discuterons de la réalisation d’autres outils actionnés par la force des mollets (scie, génératrice, perceuse …)

Dans la limite du temps nécessaire à la fabrication des Vélomixers et des éléments disponibles, ceux qui le souhaitent pourront fabriquer le leur.

N’hésitez pas à apportez de vieux mixer et vélos !

La fabrication permettra à ceux qui n’ont jamais travaillé le métal de découvrir ces techniques et aux autres de les perfectionner.

Les outils utilisés sont : postes à souder à l’arc à shunt et inverter, disqueuses, meuleuses d’angle, équipements de protection, scie, perceuse…

Vous pouvez amener vos propres outils si vous souhaitez vous exercer avec.

Des parties théoriques alternent avec la fabrication.

Elles permettront d’aborder les points suivants : augmentation de la vitesse de rotation en fonction du diamètre des poulies, puissance, énergie….

Vendredi 2023-06-16 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

1 Impasse du Cordonnier

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie



During these three days, we will see how to design a Velomixer from a blender, bicycles and other recycled materials.

We will detail the principle of operation and discuss the realization of other tools activated by the force of the calves (saw, generator, drill?)

As long as there is enough time to build the Velomixers and as long as there are enough elements available, those who wish to do so can build their own.

Don’t hesitate to bring old mixers and bikes!

Those who have never worked with metal will be able to discover these techniques and others will be able to perfect them.

The tools used are: shunt and inverter arc welders, grinders, angle grinders, protective equipment, saws, drills?

You can bring your own tools if you want to practice with them.

Theoretical parts alternate with manufacturing.

They will allow to approach the following points: increase of the rotation speed according to the diameter of the pulleys, power, energy?

Durante estos tres días, veremos cómo construir una Velomixer a partir de una batidora, bicicletas y otros materiales reciclados.

Detallaremos el principio de funcionamiento y discutiremos la creación de otras herramientas impulsadas por la fuerza de la pantorrilla (sierra, generador, taladro, etc.)

Mientras haya tiempo suficiente para fabricar los Velomixers y mientras haya suficientes componentes disponibles, quienes lo deseen podrán fabricar los suyos propios.

No dudes en traer batidoras y bicicletas viejas

La construcción permitirá a los que nunca han trabajado con el metal descubrir estas técnicas y a otros perfeccionarlas.

Las herramientas utilizadas son: soldadores de arco en derivación e inversor, amoladoras, amoladoras angulares, equipos de protección, sierras, taladros..

Puedes traer tus propias herramientas si quieres practicar con ellas.

Las partes teóricas se alternan con la fabricación.

Se tratarán los siguientes puntos: aumento de la velocidad de rotación en función del diámetro de las poleas, potencia, energía, etc

Während dieser drei Tage werden wir sehen, wie man aus einem Mixer, Fahrrädern und anderen recycelten Materialien einen Velomixer konstruiert.

Wir werden das Funktionsprinzip detailliert erläutern und die Herstellung anderer Werkzeuge, die durch die Kraft der Waden angetrieben werden (Säge, Generator, Bohrmaschine?), diskutieren

Im Rahmen der für die Herstellung von Velomixern benötigten Zeit und der verfügbaren Elemente können diejenigen, die es wünschen, ihren eigenen Velomixer herstellen.

Bringen Sie gerne alte Mixer und Fahrräder mit!

Die Herstellung wird es denjenigen, die noch nie mit Metall gearbeitet haben, ermöglichen, diese Techniken zu entdecken, und den anderen, sie zu perfektionieren.

Die verwendeten Werkzeuge sind: Lichtbogenschweißgeräte mit Shunt und Inverter, Trennschleifer, Winkelschleifer, Schutzausrüstung, Säge, Bohrmaschine?

Sie können Ihre eigenen Werkzeuge mitbringen, wenn Sie damit üben möchten.

Theoretische Teile wechseln sich mit der Herstellung ab.

Dabei werden folgende Themen behandelt: Erhöhung der Drehzahl mit dem Durchmesser der Riemenscheiben, Leistung, Energie usw

