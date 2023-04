Cueillette et cuisine sauvage avec Vianney Clavreul 1 Impasse du Cordonnier, 14 mai 2023, Saint-Crespin.

« Connaître les plantes sauvages comestibles, est un savoir indispensable pour notre époque, pour vous, pour vos proches et pour la planète entière. »

Un moment conviviale où nous allons cueillir des plantes sauvages et domestique, cuisiner ensemble entrée, plat et dessert et mangerons ensemble ces délicieuses merveilles.

Et durant ce temps, je vous raconterais comment mes expérimentations m’ont amenées à traverser l’hiver à pied à la recherche du savoir faire de nos ancêtres. Ceux ayant vécus à l’époque des grandes migrations, celles d’avant la naissance de l’agriculture. Comment durant les 6 mois de ce voyage je me suis nourris des ressources de la nature en passant par les chemins les plus communs et ainsi fait remonter des pans entiers d’une mémoire oublié.

Contenu pédagogique :

-Histoire de l’alimentation chez les Hominidés jusqu’à nos jours

-Usage et précaution lors d’une cueillette

-Découverte et cueillette des plantes comestibles du milieux visité

-Dégustation d’un repas que l’on prépare ensemble

Tarifs Adulte : 40€

Tarifs 12-18 ans : 20€

Inclus le repas, et l’animation de Vianney.

Inscription obligatoire.

Conseils : Prévoyez de quoi prendre des notes, des chaussures confortables et des vêtements adaptés à l’extérieur.

Animateur :

Vianney Clavreul, guide nature et auteur du « Manuel de la vie buissonnière » chez Terran Éditions.

»Harnaché d’une charrette à bras, j’ai cheminé de bourg en bourg et cueilli ma pitance tout le long du voyage. » C’est ainsi que Vianney résume son périple. De la Picardie jusqu’au sud de Porto, au Portugal, il a parcouru 2 600 kilomètres en six mois en se nourrissant presque exclusivement du fruit de sa glane.

Possibilité d’acheter son livre sur place (18€) et de le faire dédicacer.?

Pour plus d’informations : https://www.laviebuissonniere.com/.

2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 15:00:00. .

1 Impasse du Cordonnier

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie



« Knowing the wild edible plants, is an indispensable knowledge for our time, for you, for your loved ones and for the whole planet. »

A convivial moment where we will pick wild and domestic plants, cook together starter, main course and dessert and eat together these delicious wonders.

And during this time, I will tell you how my experiments led me to cross the winter on foot in search of the knowledge of our ancestors. Those who lived in the time of the great migrations, those before the birth of agriculture. How during the 6 months of this journey I fed myself with the resources of nature by passing through the most common paths and thus brought back whole parts of a forgotten memory.

Pedagogical content :

-History of the food at the Hominidae until our days

-Use and precaution when picking

-Discovery and picking of edible plants of the visited environment

-Tasting of a meal that we prepare together

Price for adults: 40?

Rates 12-18 years old : 20?

Includes the meal and the animation of Vianney.

Registration required.

Tips: Bring something to take notes, comfortable shoes and clothes adapted to the outdoors.

Animator :

Vianney Clavreul, nature guide and author of « Manuel de la vie buissonnière » published by Terran Éditions.

harnessed to a handcart, I walked from town to town and picked up my food all along the way This is how Vianney summarizes his journey. From Picardy to the south of Porto, Portugal, he traveled 2,600 kilometers in six months, feeding himself almost exclusively with the fruit of his gleanings.

Possibility to buy his book on the spot (18?) and to have it signed?

For more information: https://www.laviebuissonniere.com/

« Conocer las plantas silvestres comestibles es un conocimiento indispensable para nuestro tiempo, para ti, para tus seres queridos y para todo el planeta

Un momento de convivencia en el que recogeremos plantas silvestres y domésticas, cocinaremos juntos entrante, plato principal y postre y comeremos juntos estas deliciosas maravillas.

Y durante este tiempo, les contaré cómo mis experimentos me llevaron a cruzar el invierno a pie en busca del conocimiento de nuestros antepasados. Los que vivieron en la época de las grandes migraciones, las anteriores al nacimiento de la agricultura. Cómo, durante los 6 meses que duró este viaje, me alimenté de los recursos de la naturaleza pasando por los caminos más comunes y, de este modo, recuperé tramos enteros de una memoria olvidada.

Contenido pedagógico :

-Historia de la alimentación entre los homínidos hasta nuestros días

-Uso y precauciones en la recolección

-Descubrir y recoger plantas comestibles de la zona visitada

-Degustación de una comida preparada conjuntamente

Precio para adultos: 40?

Tarifas 12-18 años : 20?

Incluye la comida y la animación de Vianney.

Es necesario inscribirse.

Consejo: Lleve algo para tomar notas, calzado cómodo y ropa adecuada para el aire libre.

Facilitador :

Vianney Clavreul, guía de la naturaleza y autor de « Manuel de la vie buissonnière » (Ediciones Terran).

enganchado a un carro de mano, iba de pueblo en pueblo y recogía mi comida por el camino Así es como Vianney resume su viaje. Desde Picardía hasta el sur de Oporto, en Portugal, recorrió 2.600 kilómetros en seis meses, alimentándose casi exclusivamente de los frutos de sus espigas.

Puedes comprar su libro en el acto (¿18?) y que te lo firmen

Para más información: https://www.laviebuissonniere.com/

« Die essbaren Wildpflanzen zu kennen, ist ein unverzichtbares Wissen für unsere Zeit, für Sie, für Ihre Lieben und für den ganzen Planeten. »

In dieser geselligen Runde werden wir Wild- und Hauspflanzen sammeln, gemeinsam Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts kochen und diese Köstlichkeiten gemeinsam essen.

Und währenddessen werde ich Ihnen erzählen, wie meine Experimente mich dazu gebracht haben, den Winter zu Fuß zu durchqueren, auf der Suche nach dem Wissen unserer Vorfahren. Diejenigen, die in der Zeit der großen Migrationen lebten, in der Zeit vor der Entstehung der Landwirtschaft. Wie ich mich während dieser sechsmonatigen Reise von den Ressourcen der Natur ernährte, indem ich die gewöhnlichsten Wege beschritt und so ganze Teile einer vergessenen Erinnerung wieder hervorholte.

Pädagogische Inhalte:

-Geschichte der Ernährung bei den Hominiden bis heute

-Gebrauch und Vorsicht beim Sammeln von Lebensmitteln

-Entdecken und Sammeln von essbaren Pflanzen in der besuchten Umgebung

-Verkostung einer gemeinsam zubereiteten Mahlzeit

Preise für Erwachsene : 40?

Preis für 12-18 Jahre : 20?

Inklusive Essen und Animation durch Vianney.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Tipps: Bringen Sie etwas zum Schreiben mit, bequeme Schuhe und Outdoor-Kleidung.

Animateur/in :

Vianney Clavreul, Naturführer und Autor des »Manuel de la vie buissonnière » (Handbuch des Buschlebens) bei Terran Éditions.

ich bin mit einem Handkarren von Ort zu Ort gezogen und habe auf der ganzen Reise mein Essen gepflückt So fasst Vianney seine Reise zusammen. Von der Picardie bis in den Süden von Porto in Portugal legte er in sechs Monaten 2600 Kilometer zurück und ernährte sich fast ausschließlich von den Früchten seiner Ernte.

Das Buch kann vor Ort gekauft (18?) und signiert werden. ?

Weitere Informationen: https://www.laviebuissonniere.com/

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité