Eveil Sensoriel Nature aux Amandiers 1 Impasse du Cordonnier, 29 avril 2023, Saint-Crespin.

Plusieurs mini activités pour les touts petits : Activités Nature + Nourriture pour les animaux + Montessori dehors..

Parce que les enfants de cet age ont un temps de concentration limité, cet atelier est spécialement adapté puisqu’il contient plusieurs mini ateliers de 15-20 minutes chacun.

– Activité sensorielle dans la Nature : toucher, sentir, respirer la nature par tous les sens et se familiariser à la Nature au fil des saisons

– Les animaux & le temps libre en Nature

Un temps en extérieur pour aller nourrir les animaux et les caresser. Petits et grands apprécient ce temps de découverte et de respect envers nos compagnons à 2 ou 4 pattes.

+ Temps libre en Nature, pour s’amuser dans notre « mini terrain d’aventure »

– Montessori Dehors : Parce que la Nature est pleine de ressource, quelques activités Montessori à reproduire facilement chez vous et en Nature !

1 mercredi et 1 samedi par mois

Pour les enfants de 18 mois à 5/6 ans accompagnés d’un adulte

Pas d’engagement à l’année, vous venez quand vous pouvez et s’il reste de la place. Nombre d’enfants limité. Inscription obligatoire.

Tarif : 10€/enfant

Pour vous inscrire : les.amandiers [@] hotmail . com

ou le 0767074504

Pour votre confort : des vêtements adaptés à la météo, des chaussures fermées + des vêtements qui ne craignent pas la vie à la campagne ??

A très bientôt !

Jessica.

2023-04-29 à 09:45:00 ; fin : 2023-04-29 10:45:00. .

1 Impasse du Cordonnier

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie



Several mini activities for the little ones: Nature activities + Food for the animals + Montessori outside…

Because children of this age have a limited concentration time, this workshop is specially adapted since it contains several mini workshops of 15-20 minutes each.

– Sensory activity in Nature: touching, smelling, breathing nature with all the senses and becoming familiar with Nature through the seasons

– Animals & free time in Nature

A time outside to feed the animals and pet them. Children and adults alike appreciate this time of discovery and respect for our two- and four-legged friends.

+ Free time in Nature, to have fun in our « mini adventure playground

– Montessori Outdoors : Because Nature is full of resources, some Montessori activities to easily reproduce at home and in Nature!

1 Wednesday and 1 Saturday per month

For children from 18 months to 5/6 years old accompanied by an adult

No commitment for the year, you come when you can and if there is still room. Limited number of children. Registration required.

Price: 10€/child

To register : les.amandiers [@] hotmail . com

or 0767074504

For your comfort: clothes adapted to the weather, closed shoes + clothes that are not afraid of life in the countryside?

See you soon!

Jessica

Varias mini actividades para los más pequeños: Actividades en la naturaleza + Comida para los animales + Montessori en el exterior…

Dado que los niños de esta edad tienen un tiempo de concentración limitado, este taller está especialmente adaptado, ya que contiene varios minitalleres de 15-20 minutos cada uno.

? Actividad sensorial en la naturaleza: tocar, oler, respirar la naturaleza con todos los sentidos y conocer la naturaleza a través de las estaciones

? Animales y tiempo libre en la naturaleza

Un tiempo al aire libre para alimentar a los animales y acariciarlos. Tanto los jóvenes como los mayores aprecian este momento de descubrimiento y respeto por nuestros amigos de dos y cuatro patas.

+ Tiempo libre en la naturaleza, para divertirse en nuestro « mini parque de aventuras »

? Montessori al aire libre : Como la Naturaleza está llena de recursos, aquí tienes algunas actividades Montessori que pueden reproducirse fácilmente en casa y en la Naturaleza

1 miércoles y 1 sábado al mes

Para niños de 18 meses a 5/6 años acompañados de un adulto

No hay compromiso para el año, se viene cuando se puede y si queda espacio. Número limitado de niños. Es necesario inscribirse.

Precio: 10?/niño

Para inscribirse: les.amandiers [@] hotmail . com

o 0767074504

Para su comodidad: ropa adaptada al clima, zapatos cerrados + ropa que no tenga miedo a la vida en el campo..

Hasta pronto

Jessica

Mehrere Mini-Aktivitäten für die Allerkleinsten: Natur-Aktivitäten + Tiernahrung + Montessori draußen…

Da Kinder in diesem Alter eine begrenzte Konzentrationszeit haben, ist dieser Workshop besonders geeignet, da er mehrere Mini-Workshops von jeweils 15-20 Minuten Dauer enthält.

– Sinnesaktivität in der Natur: Die Natur mit allen Sinnen berühren, riechen und atmen und sich mit der Natur im Laufe der Jahreszeiten vertraut machen

– Tiere & freie Zeit in der Natur

Zeit im Freien, um die Tiere zu füttern und zu streicheln. Groß und Klein genießen diese Zeit der Entdeckung und des Respekts gegenüber unseren zwei- und vierbeinigen Gefährten.

+ Freie Zeit in der Natur, um sich auf unserem « Mini-Abenteuerspielplatz » zu vergnügen

– Montessori Draußen : Da die Natur voller Ressourcen steckt, finden Sie hier einige Montessori-Aktivitäten, die Sie zu Hause und in der Natur leicht nachmachen können!

1 Mittwoch und 1 Samstag pro Monat

Für Kinder von 18 Monaten bis 5/6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen

Keine Verpflichtung für ein ganzes Jahr, Sie kommen, wann Sie können und wenn noch Platz ist. Begrenzte Anzahl von Kindern. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Preis: 10€/Kind

Um sich anzumelden: les.amandiers [@] hotmail . com

oder 0767074504

Für Ihren Komfort: dem Wetter angepasste Kleidung, geschlossene Schuhe + Kleidung, die das Landleben nicht scheut?

Bis bald!

Jessica

