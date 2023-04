Les petits plus au potager aux Amandiers 1 Impasse du Cordonnier, 26 avril 2023, Saint-Crespin.

Ateliers offerts à nos adhérents pour créer, développer, entretenir un potager sur sol vivant. Selon la météo, l’atelier pourra devenir un atelier de transformation, de cueillette sauvage ou de low tech.

Pas d’engagement à l’année, vous venez quand vous pouvez et s’il reste de la place. Inscription obligatoire.

Gratuit

Pour vous inscrire : les.amandiers [@] hotmail . com

ou le 0767074504

Pour votre confort : des vêtements adaptés à la météo, des chaussures fermées + des vêtements qui ne craignent pas la vie à la campagne.

2023-04-26 à 13:30:00 ; fin : 2023-04-26 15:30:00. .

1 Impasse du Cordonnier

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie



Workshops offered to our members to create, develop and maintain a vegetable garden on living soil. Depending on the weather, the workshop can become a workshop for transformation, wild harvesting or low tech.

No yearly commitment, you come when you can and if there is still room. Registration required.

Free

To register : les.amandiers [@] hotmail . com

or 0767074504

For your comfort : clothes adapted to the weather, closed shoes + clothes that are not afraid of life in the countryside

Talleres ofrecidos a nuestros socios para crear, desarrollar y mantener un huerto en tierra viva. Dependiendo del tiempo, el taller puede convertirse en un taller de elaboración, de recolección silvestre o de baja tecnología.

Sin compromiso para todo el año, se viene cuando se puede y si todavía hay sitio. Inscripción obligatoria.

Gratis

Para inscribirse: les.amandiers [@] hotmail . com

o 0767074504

Para su comodidad: ropa adaptada al clima, zapatos cerrados + ropa que no tiene miedo de la vida en el campo

Workshops, die unseren Mitgliedern angeboten werden, um einen Gemüsegarten auf lebendem Boden anzulegen, zu entwickeln und zu pflegen. Je nach Wetterlage kann der Workshop zu einem Verarbeitungs-, Wildsammel- oder Low-Tech-Workshop werden.

Keine Verpflichtung für ein ganzes Jahr, Sie kommen, wann Sie können und wenn noch Platz ist. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Kostenlos

Um sich anzumelden: les.amandiers [@] hotmail . com

oder 0767074504

Für Ihren Komfort: dem Wetter angepasste Kleidung, geschlossene Schuhe + Kleidung, die das Landleben nicht scheut

Mise à jour le 2023-03-29 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité