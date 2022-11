Conférence « La biodiversité amie du Verger » par Evelyne Leterme Foyer Rural, Saint Crépin et Carlucet, Dordogne Saint-Crépin-et-Carlucet Catégories d’évènement: Dordogne

Conférence « La biodiversité amie du Verger » par Evelyne Leterme
Samedi 26 novembre, 18h30
Sur place participation libre
vergeretbiodiversite@mail.fr

conférence par l’ancienne directrice du Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine de Montesquieu Evelyne Leterme a consacré sa carrière à la recherche et la conservation des variétés anciennes et locales d’arbres fruitiers depuis sa thèse universitaire jusqu’à la création du Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine dont elle a été la directrice de 1997 à 2021. Entourée de nombreux bénévoles et du personnel du conservatoire elle a pu organiser la valorisation et la diffusion de ce patrimoine à travers des formations et une pépinière spécialisée dans les fruitiers très recherchés du Sud-Ouest. Rédactrice de la revue du Conservatoire végétal Régional d’Aquitaine « Une saison au conservatoire » Evelyne a également publié de nombreux ouvrages aux éditions du Rouergue. Foyer Rural, Saint Crépin et Carlucet, Dordogne Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne samedi 26 novembre – 18h30 à 19h00

