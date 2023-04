théatre de l’amicale laique de St Crépin et Carlucet Foyer rural – St Crépin et Carlucet, 22 avril 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet.

Les 22, 28 et 29 Avril la troupe de l’amicale laique remonte sur les planches.

Au programme du rire et du partage ! A noter également le grand retour sur scène d’une troupe d’enfants des écoles du RPI

Au programme :

– les coups de coeur de la troupe

– le tableau blanc

– la vie de chantier (une comédie de Dany Boon).

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Foyer rural – St Crépin et Carlucet

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On April 22, 28 and 29, the Amicale Laique’s troupe will be back on stage.

On the program, laughter and sharing! Also to be noted is the great return to the stage of a troupe of children from the RPI schools

On the program :

– the favorites of the troop

– the white board

– la vie de chantier (a comedy by Dany Boon)

Los días 22, 28 y 29 de abril, la compañía Amicale Laique vuelve al escenario.

En el programa: ¡reír y compartir! También cabe destacar el gran regreso a los escenarios de una compañía de niños de las escuelas RPI

En el programa:

– los favoritos de la compañía

– la pizarra blanca

– la vie de chantier (comedia de Dany Boon)

Am 22., 28. und 29. April wird die Truppe der Amicale Laique wieder auf die Bretter steigen.

Auf dem Programm stehen Lachen und Teilen! Ebenfalls erwähnenswert ist die große Rückkehr einer Truppe von Kindern aus den Schulen des RPI auf die Bühne

Auf dem Programm stehen:

– die Favoriten der Truppe

– die weiße Tafel

– la vie de chantier (eine Komödie von Dany Boon)

Mise à jour le 2023-04-04 par OT du pays de Fénelon