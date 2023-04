Châteaux en fête – Château de Lacypierre Château de Lacypierre, 19 avril 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet.

VISITE SPECIALE ENFANT AVEC GOÛTER (de 7 à 12 ans)

Isabelle reçoit vos enfants pour une visite très personnelle de son château dans lequel elle a des souvenirs d’enfance merveilleux, elle les initiera au coloriage des blasons et les régalera par un goûter gourmand dans la grande cuisine du château.

10€ par enfant.

Cette animation est prévue en intérieur.

Réservation obligatoire par mail au contact@chateaulacypierre.fr ou en ligne.

12 enfants maximum par goûter..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 17:00:00. .

Château de Lacypierre Le Bourg

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



SPECIAL CHILDREN’S TOUR WITH TASTE (7 to 12 years old)

Isabelle welcomes your children for a very personal visit of her castle in which she has wonderful childhood memories. She will initiate them to coloring coats of arms and will treat them to a gourmet snack in the castle’s large kitchen.

10? per child.

This animation is planned indoors.

Reservation required by email at contact@chateaulacypierre.fr or online

12 children maximum per snack.

TOUR ESPECIAL PARA NIÑOS CON GUSTO (de 7 a 12 años)

Isabelle recibe a sus hijos en una visita muy personal a su castillo, en el que guarda maravillosos recuerdos de su infancia. Les iniciará a colorear escudos de armas y les obsequiará con un tentempié gourmet en la gran cocina del castillo.

10? por niño.

Esta actividad está prevista en el interior.

Es necesario reservar por correo electrónico a contact@chateaulacypierre.fr o en línea

máximo 12 niños por merienda.

SPEZIELLE KINDERFÜHRUNG MIT SCHMECKEN (von 7 bis 12 Jahren)

Isabelle empfängt Ihre Kinder zu einer sehr persönlichen Führung durch ihr Schloss, an das sie wunderbare Kindheitserinnerungen hat. Sie führt sie in das Ausmalen der Wappen ein und verwöhnt sie mit einem Gourmet-Snack in der großen Schlossküche.

10? pro Kind.

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen.

Reservierung per E-Mail an contact@chateaulacypierre.fr oder online erforderlich

maximal 12 Kinder pro Snack.

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24