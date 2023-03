THÉÂTRE FEMMES DES GUERRES 39-45, 13 avril 2023, Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais.

THÉÂTRE FEMMES DES GUERRES 39-45

Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

2023-04-13 – 2023-04-13

Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe

Saint-Cosme-en-Vairais .

Avec les mémoires et témoignages de Lucie AUBRAC, Marie POLITZER et Daniele CASANOVA (militantes communistes et résistantes françaises), des artistes comme Joséphine BAKER (d’origine américaine,meneuse de revue, résistante et militaire ), Virginia HALL et ses collègues anglaises (agents secrets ), Sophie SCHOLL et Marianne COHN (résistantes allemandes) , Suzanne SPAAK (resistante belge) , Germaine TILLION ,Geneviève DE GAULLE, Hélène BERR et d’autres, ces femmes qui nous ont laissé une trace de leur histoire.

Des résistantes, des femmes qui ont collaboré, déportées politiques, juives et aussi tziganes, de ces femmes et enfants assassinés aux survivantes , des cris ont été poussés, des alarmes ont été tirées , des injustices commises.

Revenons sur ces femmes , plus ou moins connues, qui nous ont laissé leur mémoire de guerre.

Les femmes durant la Seconde Guerre Mondiale. De toute nationalité et de tout âge, des femmes ont vécu cette période de guerre, du siècle passé: 39-45

+33 6 16 86 59 74

Saint-Cosme-en-Vairais

dernière mise à jour : 2023-03-16 par