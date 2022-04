Randonnée Gourmande Saint Corneille Saint Corneille Saint-Corneille Catégories d’évènement: Saint-Corneille

Randonnée Gourmande Saint Corneille Saint Corneille, 21 mai 2022 17:30, Saint-Corneille. Samedi 21 mai, 17h30 Sur place 16 https://www.helloasso.com/associations/fc-st-corneille/evenements/rando-gourmande-21-mai-2022?_gl=1%2acfhdeh%2a_ga%2aMTkxNjA4ODIwMy4xNjQzNjQ0Mjk0%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0OTkyMzA1MC4yNS4xLjE2NDk5MjM5MTcuMA..&_ga=2.264039691.68476468.1649853250-1916088203.1643644294 Marche gourmande 13 kms Randonnée gourmande 25 mai en semi-nocturne : 4ème édition dans la commune, sur 13 km. Organisée par le football club. Les départs se feront de 17h30 à 19h30 le samedi 16 mai, stade du Coudray, route de Fatines, Saint-Corneille.

Tarif 16€ incluant 1€ de caution gobelet (9€ pour enfants jusqu’à 12 ans). Inscription préalable obligatoire avant le 8 mai par le site internet du club www.fcsc.footeo.com ou par téléphone. Le montant de l’inscription reste acquis au FC ST CORNEILLE sauf annulation par les organisateurs si conditions météo extrêmes. Inscriptions retenues selon l’ordre des arrivées.

Contact : 06 14 60 13 87, 06 28 39 71 48, fcstcorneille@gmail.com Saint Corneille Saint Corneille 72460 Saint-Corneille Sarthe samedi 21 mai – 17h30 à 19h30

