Saint-Contest au coeur des 1000 ans de la Normandie Saint-Contest Saint-Contest Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Contest

Saint-Contest au coeur des 1000 ans de la Normandie Saint-Contest, 7 mai 2022, Saint-Contest. Saint-Contest au coeur des 1000 ans de la Normandie Place de la Mairie Bourg de Saint-Contest Saint-Contest

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-07 23:00:00 23:00:00 Place de la Mairie Bourg de Saint-Contest

Saint-Contest Calvados Saint-Contest La ville de Saint-Contest organise de nombreuses célébrations à l’occasion des 1000 ans de la Normandie.

Vous retrouverez notamment :une exposition sur les 1000 ans de Saint-Contest, réalisée et présentée par le Comité pour l’Histoire de Saint-ContestDes animations dans la rue : troubadours, tailleurs de pierre, des combats médiévaux de Béhourds et des initiations pour les enfants.Ornavik sera présent avec un camp viking.Une conférence, des animations musicales et un concert d’orgues.

Programme complet à retrouver sur le site de la mairie de Saint-Contest. La ville de Saint-Contest organise de nombreuses célébrations à l’occasion des 1000 ans de la Normandie. Vous retrouverez notamment : une exposition sur les 1000 ans de Saint-Contest, réalisée et présentée par le Comité pour… accueil@mairie-saint-contest.fr +33 2 31 44 56 14 http://www.mairie-saint-contest.fr/ La ville de Saint-Contest organise de nombreuses célébrations à l’occasion des 1000 ans de la Normandie.

Vous retrouverez notamment :une exposition sur les 1000 ans de Saint-Contest, réalisée et présentée par le Comité pour l’Histoire de Saint-ContestDes animations dans la rue : troubadours, tailleurs de pierre, des combats médiévaux de Béhourds et des initiations pour les enfants.Ornavik sera présent avec un camp viking.Une conférence, des animations musicales et un concert d’orgues.

Programme complet à retrouver sur le site de la mairie de Saint-Contest. Place de la Mairie Bourg de Saint-Contest Saint-Contest

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Contest Autres Lieu Saint-Contest Adresse Place de la Mairie Bourg de Saint-Contest Ville Saint-Contest lieuville Place de la Mairie Bourg de Saint-Contest Saint-Contest Departement Calvados

Saint-Contest Saint-Contest Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-contest/

Saint-Contest au coeur des 1000 ans de la Normandie Saint-Contest 2022-05-07 was last modified: by Saint-Contest au coeur des 1000 ans de la Normandie Saint-Contest Saint-Contest 7 mai 2022 Calvados Saint-Contest

Saint-Contest Calvados