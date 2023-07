Festival de Musique en vallée d’Olt Saint-Côme-d’Olt, 20 juillet 2023, Saint-Côme-d'Olt.

Saint-Côme-d’Olt,Aveyron

Le Festival en Vallée d’Olt, festival de musique de chambre fait escale à l’église de St Côme d’Olt.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . 22 EUR.

Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie



The Festival en Vallée d’Olt, a chamber music festival, stops at the church of St Côme d’Olt

El Festival en Vallée d’Olt, festival de música de cámara, hace escala en la iglesia de St Côme d’Olt

Das Festival en Vallée d’Olt, ein Kammermusikfestival, macht in der Kirche von St Côme d’Olt Station

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme HTA – Bureau d’Espalion