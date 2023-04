Arromanches D-Day Cross Triathlon, 4 juin 2023, Saint-Côme-de-Fresné Saint-Côme-de-Fresné.

Saint-Côme-de-Fresné ,Calvados , Saint-Côme-de-Fresné

Arromanches D-Day Cross Triathlon

Plage de Saint-Côme-de-Fresne Saint-Côme-de-Fresné Calvados

2023-06-04 11:00:00 – 2023-06-04

Saint-Côme-de-Fresné

Calvados

Saint-Côme-de-Fresné .

Support du championnat de Normandie de Cross Triathlon, le Arromanches D-Day Cross Triathlon est l’événement phare de l’USC Caen Triathlon. Organisée dans le cadre des cérémonies anniversaire du débarquement et située sur la plage historique de Gold Beach, théâtre du D-Day et mondialement connue pour son port artificiel, cette épreuve se veut dans les pas de nos vétérans comme une passerelle entre le sport et l’histoire.

triathlon.debarquement@musee-arromanches.fr +33 6 85 01 97 49 http://usccaentriathlon.fr/dday-cross-triathlon-de-arromanches/

USC Caen triathlon

Saint-Côme-de-Fresné

