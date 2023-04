Repas de chasse Salle des fêtes, 16 avril 2023, Saint-Colomb-de-Lauzun.

Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse!! Pensez à apporter vos couverts. Buvette sur place. Tirage de la bourriche avec de nombreux lots à gagner. Inscriptions jusqu’au 14 avril..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come to the meal organized by the hunting society! Remember to bring your cutlery. Refreshment bar on the spot. Drawing of the « bourriche » with many prizes to win. Registrations until April 14th.

¡Ven a la comida organizada por la sociedad de cazadores! No olvide traer los cubiertos. Bar de refrescos in situ. Sorteo de la « bourriche » con numerosos premios. Inscripciones hasta el 14 de abril.

Kommen Sie zahlreich zum Essen, das von der Jagdgesellschaft organisiert wird!!! Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen. Getränke vor Ort. Ziehung der Geldbörse mit zahlreichen Gewinnen. Anmeldungen bis zum 14. April.

Mise à jour le 2023-03-20 par OT du Pays de Lauzun