Yonne Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes EUR Dans le cadre de la 31e Saint-Cochon, une animation se déroulera le samedi 15 octobre, de 10h à 16h30, à la salle polyvalente de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes. Vente de spécialités confectionnées par les bénévoles et produits régionaux divers, déjeuner le midi (sans réservtion). Le dîner dansant de la Saint-Cochon, aura lieu le 5 novembre, sur réservation, avant le 25 octobre au 03 86 88 44 04 ou à pierre.millat@orange.fr. Entrée libre. pierre.millat@orange.fr Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes

