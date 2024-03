Saint-cochon à Bigny Vallenay Vallenay, dimanche 24 mars 2024.

Saint-cochon à Bigny Vallenay Vallenay Cher

Animation locale et gourmande proposée par votre boucher charcutier de Vallenay, avec des produits de viande à déguster et à partager sur place ou à emporter.

Un marché artisanal viendra compléter ce moment convivial.

A cette occasion il y aura de la vente de viande de porc gros, 1/2 gros ou au détail, proposée par votre boucher charcutier « l’ard de la bouche rit ». Planche apéro, boudin chaud, marché artisanal… pensez à vous inscrire pour le repas du midi comprenant kir, friand à la viande, salade, jambon à la broche pommes grenailles, fromage, dessert et café. Une buvette sera assurée sur place. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Place Bascoulard

Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Saint-cochon à Bigny Vallenay Vallenay a été mis à jour le 2024-03-06 par OT LIGNIERES