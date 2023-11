Lumières en Seine – Billet daté Domaine National de Saint Cloud, 19 novembre 2023, SAINT CLOUD.

Lumières en Seine – Billet daté Domaine National de Saint Cloud. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 17:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Tarif Famille : 2 adultes + 2 enfants de 3 à 11 ansTarif enfant : de 3 à 11 ansGratuit pour les moins de 3 ansLumières en SeineLe parcours illuminé et musical des fêtes de fin d’année.Fort du succès de ses deux premières éditions qui ont rassemblé plus de 250,000 visiteurs, Lumières en Seine, un événement incontournable des soirées d’hiver, fait son retour au Domaine national de Saint-Cloud, l’un des plus beaux parcs d’Europe, à partir du 17 novembre 2023. Les visiteurs sont invités à une promenade nocturne féerique d’environ deux kilomètres, rythmée par des tableaux lumineux, des sculptures éclairées, et d’autres spectacles éblouissants. C’est l’occasion parfaite de s’immerger dans l’ambiance magique des fêtes de fin d’année. Pour agrémenter chaque moment, les amateurs de gourmandises auront l’opportunité de déguster des sucreries et des mets salés, accompagnés de boissons chaudes et fraîches servies dans les chalets éphémères le long du parcours. Que ce soit en famille, en amoureux, ou entre amis, cette escapade enchantée promet une parenthèse empreinte de magie et de poésie. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable.INFORMATIONS PRATIQUESAccès : Entrée et sortie par Grille Clémenceau (grille piétonne côté Pont de Saint-Cloud)Dates et horaires : À partir du vendredi 17 novembre 2023Chaque soir* de 17h à 23h (dernière entrée à 21h)(*Fermé les lundis et mardis hors vacances scolaires, fermé les 24 et 31 décembre)POUR VENIREn métro :Ligne 10 – Arrêt Boulogne Pont de Saint-CloudEn bus :Lignes 52, 72, 126, 175, 460, 467 – Arrêt Parc de Saint-CloudLigne 160 – Arrêt Pont de Saint-Cloud – Albert KahnLigne 260 – Arrêt Rhin & Danube – Musée Albert KahnEn tramway :T2 (Pont de Bezons-Porte de Versailles) – Arrêt Parc de Saint-CloudEn train :Ligne L & U Saint-Lazare ou la Défense – Arrêt Saint-Cloud Lumières en Seine Lumières en Seine

Domaine National de Saint Cloud SAINT CLOUD

Hauts-de-Seine

22.0

EUR22.0.

