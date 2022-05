Dédicace de Frédérique Chamayou au Salon du livre de St Clément de Rivière (France-Hérault) Salle Frédéric Bazille Saint-Clément-de-Rivière Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Clément-de-Rivière

Dédicace de Frédérique Chamayou au Salon du livre de St Clément de Rivière (France-Hérault) Salle Frédéric Bazille, 1 février 2020 14:00, Saint-Clément-de-Rivière. 1 et 2 février 2020 Sur place Entrée libre Séance de dédicace de Frédérique Chamayou au Salon du livre de St Clément de Rivière (Hérault) Les après-midi des samedi 1er et dimanche 2 février, dans le cadre du Salon du livre “Paroles d’auteur(es) de St Clément de Rivière (34980), Frédérique Chamayou présentera et dédicacera ses livres dont son roman d’anticipation, “Desireless”. Site de l’auteur : Salle Frédéric Bazille 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE 34980 Saint-Clément-de-Rivière Hérault samedi 1er février 2020 – 14h00 à 19h00

dimanche 2 février 2020 – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Clément-de-Rivière Autres Lieu Salle Frédéric Bazille Adresse 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE Ville Saint-Clément-de-Rivière lieuville Salle Frédéric Bazille Saint-Clément-de-Rivière Departement Hérault

Salle Frédéric Bazille Saint-Clément-de-Rivière Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-clement-de-riviere/

Dédicace de Frédérique Chamayou au Salon du livre de St Clément de Rivière (France-Hérault) Salle Frédéric Bazille 2020-02-01 was last modified: by Dédicace de Frédérique Chamayou au Salon du livre de St Clément de Rivière (France-Hérault) Salle Frédéric Bazille Salle Frédéric Bazille 1 février 2020 14:00 Saint-Clément-de-Rivière Salle Frédéric Bazille Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière Hérault