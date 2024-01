TOUS ARTISTES Saint-Clément-de-Rivière, vendredi 26 janvier 2024.

Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26

Conçue en collaboration par Anthony Soulié, le Commissaire de l’exposition, l’exposition comprendra trois pôles distincts : un pôle dédié aux carnettistes, un pôle d’expression plastique et un pôle de coaching de créativité. Une quarantaine d’artistes soigneusement sélectionnés par Anthony Soulié présenteront leurs oeuvres.

Conçue en collaboration par Anthony Soulié, le Commissaire de l’exposition, l’exposition comprendra trois pôles distincts : un pôle dédié aux carnettistes, un pôle d’expression plastique et un pôle de coaching de créativité. Une quarantaine d’artistes soigneusement sélectionnés par Anthony Soulié présenteront leurs oeuvres.

L’originalité de cette exposition sera la création d’une oeuvre participative collective, visant à représenter allégoriquement le voyage et la liberté. Venez participer ! Chaque artiste en herbe concevra un oiseau, contribuant ainsi à la réalisation de cette grande oeuvre commune.

.

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-29 par OT DU GRAND PIC ST LOUP