LE MARCHÉ NOCTURNE DU DOMAINE DE SAINT CLÉMENT Saint-Clément-de-Rivière, 24 novembre 2023, Saint-Clément-de-Rivière.

Saint-Clément-de-Rivière,Hérault

Le marché nocturne du Domaine de Saint-Clément

Vendredi 24 novembre 2023 de 18h30 à 21h30

Entrée Libre.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



The Domaine de Saint-Clément night market

Friday, November 24, 2023 from 6:30 pm to 9:30 pm

Free admission

Mercado nocturno del Dominio de Saint-Clément

Viernes 24 de noviembre de 2023 de 18h30 a 21h30

Entrada gratuita

Der Nachtmarkt auf der Domaine de Saint-Clément

Freitag, 24. November 2023 von 18.30 bis 21.30 Uhr

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-26 par OT DU GRAND PIC ST LOUP