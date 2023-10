VIDE-GRENIER ET PETITES PUCES Saint-Clément-de-Rivière, 7 octobre 2023, Saint-Clément-de-Rivière.

Saint-Clément-de-Rivière,Hérault

Plus de 50 exposants vous accueilleront au Parc de l’Aqueduc pour une matinée Vide-grenier et Petites Puces. Venez nombreux dénicher et chiner !.

2023-10-07 08:30:00 fin : 2023-10-07 12:30:00. .

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



Over 50 exhibitors will welcome you to the Parc de l’Aqueduc for a morning of garage sales and flea markets. Come one, come all!

Más de 50 expositores se darán cita en el Parc de l’Aqueduc para disfrutar de una mañana de ventas de garaje y mercadillos. ¡Venga uno, vengan todos a encontrar y regatear!

Mehr als 50 Aussteller erwarten Sie im Parc de l’Aqueduc zu einem Vormittag mit Vide-grenier und Petites Puces. Kommen Sie zahlreich und stöbern Sie nach Herzenslust!

