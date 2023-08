LE REVIVRE DE LA FÊTE DU VILLAGE Saint-Clément-de-Rivière, 9 septembre 2023, Saint-Clément-de-Rivière.

Saint-Clément-de-Rivière,Hérault

Après la fête du village en juin, nous avons le plaisir de vous annoncer que se déroulera sur l’esplanade languedocienne le Revivre de la fête du village !.

2023-09-09 14:30:00 fin : 2023-09-09 01:00:00. .

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



After the village festival in June, we are pleased to announce that the Revivre de la fête du village will take place on the Esplanade Languedocienne!

Después de la Village Fete de junio, nos complace anunciar que la Village Fete Revivre se celebrará en la Esplanade Languedocienne

Nach dem Dorffest im Juni freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass auf der Esplanade Languedocienne das Revivre des Dorffestes stattfinden wird!

