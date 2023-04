BALADES VINS & SAVEURS EN GRAND PIC SAINT-LOUP – BALADE À PIED – PUECH DES MOURGUES 300 Parc de Saint-Sauveur, 11 juillet 2023, Saint-Clément-de-Rivière.

Prenez le temps de vous imprégner de nos paysages et de ce riche terroir raconté par notre guide spécialisé en œnologie à l’occasion de nos balades. Chacune d’entre-elles vous fera découvrir 4 vins différents et les appellations dominantes du site visité : AOP Pic Saint Loup, AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc-Grés de Montpellier, AOP Languedoc et IGP Saint Guilhem-le-Désert..

2023-07-11 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-11 21:30:00. EUR.

300 Parc de Saint-Sauveur

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



Take the time to immerse yourself in our landscapes and this rich terroir told by our guide specialized in ?nology during our walks. Each of them will make you discover 4 different wines and the dominant appellations of the visited site: AOP Pic Saint Loup, AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc-Grés de Montpellier, AOP Languedoc and IGP Saint Guilhem-le-Désert.

Tómese su tiempo para sumergirse en nuestros paisajes y en este rico terruño, tal y como se lo contará nuestro guía especializado en ?nología durante nuestros paseos. Cada uno de ellos le presentará 4 vinos diferentes y las denominaciones dominantes del lugar visitado: AOP Pic Saint Loup, AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc-Grés de Montpellier, AOP Languedoc e IGP Saint Guilhem-le-Désert.

Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Landschaften und das reiche Terroir zu genießen, das Ihnen unser auf Weinbau spezialisierter Reiseleiter auf unseren Spaziergängen erzählt. Jede dieser Wanderungen führt Sie zu vier verschiedenen Weinen und den dominierenden Appellationen des besuchten Ortes: AOP Pic Saint Loup, AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc-Grés de Montpellier, AOP Languedoc und IGP Saint Guilhem-le-Désert.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP