LA DINETTE – CIE ALEGRIA KRYPTONITE – DESTINATION IDENTITÉ 290 Avenue de Saint-Sauveur, 12 mai 2023, Saint-Clément-de-Rivière. Festival jeune public, La Dinette

Un printemps dédié à l’enfance et la jeunesse Vendredi 12 mai 2023

18h : Cie Alegria Kryptonite « Destination Identité »

Saint-Clément-de-Rivière – Office de Tourisme Pic Natura

Théâtre / Musique – Tout Public / Ados.

2023-05-12 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-12 . .

290 Avenue de Saint-Sauveur

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



Festival for young audiences, La Dinette

A spring dedicated to children and youth Friday May 12, 2023

6pm : Alegria Kryptonite Company « Destination Identity

Saint-Clément-de-Rivière – Pic Natura Tourist Office

Theater / Music – All Public / Teenagers Festival para el público joven, La Dinette

Una primavera dedicada a los niños y los jóvenes Viernes 12 de mayo de 2023

18h : Compañía Alegria Kryptonite « Destino Identidad

Saint-Clément-de-Rivière – Oficina de Turismo Pic Natura

Teatro / Música – Para todas las edades / Adolescentes Festival für junge Zuschauer, La Dinette

Ein Frühling, der der Kindheit und Jugend gewidmet ist Freitag, 12. Mai 2023

18 Uhr: Cie Alegria Kryptonite « Destination Identité »

Saint-Clément-de-Rivière – Tourismusbüro Pic Natura

Theater/Musik – Für alle Altersgruppen/Jugendliche

