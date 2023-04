CASSEZ LES CHAINES – J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS, 12 mai 2023, Saint-Clément-de-Rivière.

Cassez les chaînes

Spectacle musical autour des thèmes de l’esclavage et des libertés. Chansons, poésies, récits, sur des textes de Victor Hugo, Victor Schoelcher, Aimé Césaire, Nelson Mandela, et d’autres écrivains et poètes…

Saint-Clément-de-Rivière – Théâtre de verdure du Centre Fernand Arnaud à 20 H 30

(en salle Frédéric Bazille en cas de météo défavorable).

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . EUR.

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



Break the chains

Musical show around the themes of slavery and freedom. Songs, poems, stories, on texts of Victor Hugo, Victor Schoelcher, Aimé Césaire, Nelson Mandela, and other writers and poets…

Saint-Clément-de-Rivière – Théâtre de verdure du Centre Fernand Arnaud at 20 H 30

(in Frédéric Bazille room in case of bad weather)

Romper las cadenas

Espectáculo musical sobre los temas de la esclavitud y la libertad. Canciones, poemas, cuentos, sobre textos de Victor Hugo, Victor Schoelcher, Aimé Césaire, Nelson Mandela y otros escritores y poetas…

Saint-Clément-de-Rivière – Théâtre de verdure du Centre Fernand Arnaud a las 20.30 h

(en la sala Frédéric Bazille en caso de mal tiempo)

Zerbrechen Sie die Ketten

Musikalisches Spektakel rund um die Themen Sklaverei und Freiheitsrechte. Lieder, Gedichte und Erzählungen mit Texten von Victor Hugo, Victor Schoelcher, Aimé Césaire, Nelson Mandela und anderen Schriftstellern und Poeten…

Saint-Clément-de-Rivière – Théâtre de verdure du Centre Fernand Arnaud um 20.30 Uhr

(bei schlechtem Wetter im Saal Frédéric Bazille)

