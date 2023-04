ATELIER LUDIQUE DE LA GRAINE DU BLÉ AU PAIN 290 Parc de Saint-Sauveur, 2 mai 2023, Saint-Clément-de-Rivière.

Un atelier pour petits et grands dans lequel vous découvrirez le métier de paysan boulanger, un conte en kamishibai, comment chercher les grains de blé dans un épi et façonner votre pâton. Vous repartirez ensuite avec votre pâton à cuire à la maison..

2023-05-02 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-02 12:00:00. EUR.

290 Parc de Saint-Sauveur

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



A workshop for children and adults in which you will discover the job of a peasant baker, a kamishibai tale, how to look for the grains of wheat in an ear of corn and how to shape your dough. You will then leave with your own dough to bake at home.

Un taller para grandes y pequeños en el que descubrirás el oficio de panadero campesino, un cuento kamishibai, cómo buscar los granos de trigo en una espiga y cómo dar forma a tu masa. Después te irás con tu propia masa para hornear en casa.

Ein Workshop für Groß und Klein, in dem Sie den Beruf des Bäckermeisters kennen lernen, ein Kamishibai-Märchen, wie man die Weizenkörner in einer Ähre sucht und wie man seinen Teigling formt. Anschließend gehen Sie mit Ihrem Teigling nach Hause, um ihn dort zu backen.

