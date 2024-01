J’ADORE LE CLUB SOIRÉE VINS & SAVEURS ANJOU-SAUMUR Saint-Clément-de-Rivière, mardi 30 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 19:30:00

fin : 2024-01-30 23:30:00

J’ADORE Le Club vous propose cette soirée Dégustations/Rencontres autour des vins d’Anjou-Saumur en OFF du salon Millésime BIO 2024, Mondial du vin bio & des boissons alcoolisées biologiques au restaurant J’ADORE.

Vous dégusterez 10 bouchées gastronomiques réalisées par notre Cheffe Laure avec 10 vins accordés, sélectionnés par Frédéric notre sommelier.

Cette soirée exceptionnelle sera animée par Bernard BARDOU, sommelier conseil, passeur d’émotions, Union des Sommeliers de France Languedoc-Roussillon en présence des vignerons du Château de Passavant, du Domaine des Rochelles et du Domaine Filliatreau.

Le terroir d’Anjou Saumur confère aux vins blanc, fraicheur, fruité et parfois rondeur, et aux vins rouges fruits, structure et gourmandise.

Sur réservation, places limitées

Nous vous attendons nombreux pour vivre cette expérience unique et conviviale en Pic Saint-Loup ! »

Parc de Saint-Sauveur

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



