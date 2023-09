Dandonnée Saint-Clément, 24 septembre 2023, Saint-Clément.

Saint-Clément,Corrèze

Randonnée organisée de 12.8 km par l’Association AMUSE au profit des enfants hospitalisés en pédiatrie et néonatalogie de Tulle dans le but de restructuration du jardin qui leur est destiné. Spectacle de danse avant le départ, jeu pour les enfants sur les 3 premiers km, ravitaillements à 3 km à 6.5 km et à l’arrivée. Et bien sûr s’amuser sur 12.8 km. Et tout ceci avec une équipe souriante et prête à relever le défi de cette 1ere randonnée pour les enfants. Inscriptions sur place à partir de 9 h 00 ou via Messenger à « AMUSE pédia Tulle » – Tarif 8 € par participant – Gratuit – 12 ans paiement uniquement par chèque ou espèce -.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



12.8 km walk organized by the AMUSE Association to benefit children hospitalized in Tulle’s pediatric and neonatal wards, with the aim of restructuring the garden dedicated to them. Dance show before the start, games for children over the first 3 km, refreshment points at 3 km, 6.5 km and at the finish. And of course, fun for the 12.8 km. And all this with a smiling team ready to take on the challenge of this 1st children’s ride. Registration on site from 9:00 a.m. or via Messenger at « AMUSE pédia Tulle » – Price 8? per participant – Free for children under 12 – payment by cheque or cash only

Marcha de 12,8 km organizada por la asociación AMUSE en favor de los niños hospitalizados en los servicios de pediatría y neonatología de Tulle, con el objetivo de rediseñar su jardín. Espectáculo de danza antes de la salida, juegos para los niños durante los 3 primeros km, puntos de avituallamiento a los 3 km, 6,5 km y a la llegada. Y, por supuesto, una carrera lúdica de 12,8 km. Y todo ello con un equipo sonriente dispuesto a asumir el reto de esta 1ª carrera infantil. Inscripciones in situ a partir de las 9.00 h o a través de Messenger en « AMUSE pédia Tulle » – Precio 8? por participante – Gratuito para los menores de 12 años – Pago únicamente con cheque o en efectivo

12,8 km lange Wanderung, die von der Vereinigung AMUSE zugunsten der Kinder in der Kinder- und Neonatologie in Tulle organisiert wird, um den für sie bestimmten Garten umzugestalten. Tanzvorführungen vor dem Start, Spiele für Kinder auf den ersten 3 km, Verpflegungsstände nach 3 km, 6,5 km und am Ziel. Und natürlich Spaß haben auf 12,8 km. Und all das mit einem lächelnden Team, das bereit ist, sich der Herausforderung dieser ersten Wanderung für Kinder zu stellen. Anmeldungen vor Ort ab 9.00 Uhr oder per Messenger an « AMUSE pédia Tulle » – Preis 8 ? pro Teilnehmer – Kostenlos – 12 Jahre Zahlung nur per Scheck oder in bar –

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze