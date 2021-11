Saint-Claude : Salon des métiers d’art Saint-Claude, 20 novembre 2021, Saint-Claude.

Saint-Claude : Salon des métiers d'art
Palais des sports 7 Rue Reybert Saint-Claude

2021-11-20 – 2021-11-20 Palais des sports 7 Rue Reybert

Saint-Claude 39200

Saint-Claude : Salon des métiers d’art

Samedi 20 novembre de 10h à 18h et le dimanche 21 novembre de 10h à 18h, au Palais des sports à Saint-Claude.

Saint Claude a été labellisée par l’association Ville et Métiers d’Art en 1992. Ce réseau national fédère des élus locaux particulièrement soucieux de promouvoir toute la richesse et la diversité des métiers d’art dans leur ville.

Après quatre éditions (2011 · 2013 · 2015 · 2019) qui ont rencontré un vif succès, la ville de Saint Claude organise la 5e édition du Salon des Métiers d’Art, les 19, 20 et 21 novembre prochains.

Contrairement aux précédentes éditions, ce salon sera dédié à toutes les filières « métiers d’art ». Ce sera l’occasion de découvrir une large palette de savoir-faire, mêlant tradition et innovation.

Le salon qui réunira sur les 1 000 m² du Palais des Sports de Saint Claude des artisans venus de toute la France, et peut-être même de pays étrangers, donnera aussi l’occasion à ces professionnels des métiers d’art de tous horizons de se rencontrer et d’échanger.

Pendant ces trois jours, des ateliers seront organisés tandis que les artisans proposeront des démonstrations, des expositions et éventuellement de la vente.

salon.vma@mairie-saint-claude.fr +33 3 84 41 53 36

Palais des sports 7 Rue Reybert Saint-Claude

