Canyon Jura avec l’ESD Saint Claude Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Claude Canyon Jura avec l’ESD Saint Claude Saint-Claude, 7 octobre 2023, Saint-Claude. Canyon Jura avec l’ESD 7 et 8 octobre Saint Claude Saint Claude 39200 Saint Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « aroch22@free.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T08:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:00:00+02:00

2023-10-08T08:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00 Canyonisme Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint Claude Adresse 39200 Saint Claude Ville Saint-Claude Departement Jura Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Saint Claude Saint-Claude latitude longitude 46.38747;5.864387

Saint Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/