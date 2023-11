Marché de Noël à Saint-Clair-sur-les-Monts Saint-Clair-sur-les-Monts, 3 décembre 2023, Saint-Clair-sur-les-Monts.

Saint-Clair-sur-les-Monts,Seine-Maritime

Vente d’objets de décoration, bijoux, créations diverses, jacinthes. Présence des Chocolats Hautot, des sapins de Créa Fleurissement. Vente de boissons chaudes et froides. Restauration sur place. Présence du Père Noël..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:30:00. .

Saint-Clair-sur-les-Monts 76190 Seine-Maritime Normandie



Sale of decorative objects, jewelry, various creations, hyacinths. Chocolats Hautot, Créa Fleurissement Christmas trees. Hot and cold drinks on sale. Catering on site. Santa Claus present.

Venta de artículos de decoración, joyas, creaciones diversas y jacintos. Chocolats Hautot y árboles de Navidad de Créa Fleurissement. Venta de bebidas frías y calientes. Catering in situ. Papá Noel estará presente.

Verkauf von Dekorationsartikeln, Schmuck, verschiedenen Kreationen, Hyazinthen. Chocolats Hautot und Créa Fleurissement stellen Tannenbäume aus. Verkauf von warmen und kalten Getränken. Verpflegung vor Ort. Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-11-22 par Yvetot Normandie Tourisme