Quins Solenca à Quins Saint Clair de Verdun Quins, 11 juin 2023, Quins. Solenca à Quins Dimanche 11 juin, 09h00 Saint Clair de Verdun Inscription obligatoire Une journée culturelle qui débute avec une randonnée guidée vers la Chapelle Saint-Clair de Verdun, la visite de la chapelle, suivi d’un repas convivial avec les ateliers chant, danses Rouegardes, démonstration de danses.

Un bal en fin d’après-midi clôturera cette journée du 11 juin.

Inscriptions au 05 63 46 21 43

2023-06-11T09:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00

