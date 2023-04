Visite guidée- Le carreau de la mine de Halouze Parking centre aéré, 2 juillet 2023, Saint-Clair-de-Halouze.

« Pénétrons ensemble l’univers des « gueules rouges » qui extrayaient le minerai de fer à la dynamite… dans le noir, la poussière et le danger permanent, à près de 400 m sous terre ! La visite guidée vous immerge dans

le passé sidérurgique de la Normandie pour comprendre comment s’est formée cette ressource géologique, découvrir le fonctionnement de la mine et dans quelles conditions travaillaient les mineurs. ».

2023-07-02 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-02 . .

Parking centre aéré

Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie



« Let’s enter the world of the « red faces » who extracted iron ore with dynamite… in the dark, dust and permanent danger, nearly 400 m underground! The guided tour immerses you in

the iron and steel past of Normandy to understand how this geological resource was formed, to discover how the mine worked and under what conditions the miners worked

« Entremos en el mundo de los « caras rojas » que extraían mineral de hierro con dinamita… en la oscuridad, el polvo y el peligro permanente, ¡a casi 400 m bajo tierra! La visita guiada le sumerge en

la visita guiada le sumerge en el pasado siderúrgico de Normandía para comprender cómo se formó este recurso geológico, descubrir cómo funcionaba la mina y en qué condiciones trabajaban los mineros

« Lassen Sie uns gemeinsam in die Welt der « Gueules rouges » eintauchen, die Eisenerz mit Dynamit abbauten… in Dunkelheit, Staub und ständiger Gefahr, fast 400 m unter der Erde! Der geführte Rundgang lässt Sie eintauchen in

die Eisenvergangenheit der Normandie ein, um zu verstehen, wie diese geologische Ressource entstanden ist, die Funktionsweise der Mine zu entdecken und zu erfahren, unter welchen Bedingungen die Bergleute arbeiteten. »

